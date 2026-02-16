Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Два воспитателя брянского санатория получили условное наказание за хулиганство

2026, 16 февраля 18:31
Два воспитателя брянского санатория получили условное наказание за хулиганство
Два воспитателя брянского санатория получили условное наказание за нападение на вожатую и подростка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о хулиганстве. На скамье подсудимых оказались двое Брянцев, 1993 и 2001 годов рождения.

Мужчины — тренеры по каратэ. Летом 2024 года они работали воспитателями в санатории «Жуковский». Ночью 21 июня пьяные фигуранты напали на вожатую и одного из воспитанников. Ещё одному несовершеннолетнему они угрожали применением насилия.

Суд приговорил каждого к условному лишению свободы. В пользу потерпевших взыскана компенсация моральный вред в 200 тысяч и 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

