В Кубке губернатора Брянской области поучаствовали свыше 270 лыжников

2026, 21 февраля 20:01

В Кубке губернатора Брянской области поучаствовали свыше 270 лыжников. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

21 февраля прошёл Кубок губернатора Брянской области по лыжным гонкам. На трассе школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам собрались более 270 сильнейших спортсменов региона, а также Калужской, Смоленской областей и Москвы.

Открыли соревнования заместитель Губернатора Брянской области Денис Амеличев, директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Куркина, руководитель КФХ «Богомаз» Михаил Богомаз и председатель Федерации лыжных гонок Брянской области Екатерина Давыдова.

Первое место в командном зачёте заняли спортсмены СШОР по лыжным гонкам города Брянска. Серебряные награды достались спортшколе «Олимп» посёлка Локоть. Замкнула тройку лидеров Карачевская спортшкола.