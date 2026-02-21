Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В Кубке губернатора Брянской области поучаствовали свыше 270 лыжников

2026, 21 февраля 20:01
В Кубке губернатора Брянской области поучаствовали свыше 270 лыжников
В Кубке губернатора Брянской области поучаствовали свыше 270 лыжников. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

21 февраля прошёл Кубок губернатора Брянской области по лыжным гонкам. На трассе школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам собрались более 270 сильнейших спортсменов региона, а также Калужской, Смоленской областей и Москвы.

Открыли соревнования заместитель Губернатора Брянской области Денис Амеличев, директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Куркина, руководитель КФХ «Богомаз» Михаил Богомаз и председатель Федерации лыжных гонок Брянской области Екатерина Давыдова.

Первое место в командном зачёте заняли спортсмены СШОР по лыжным гонкам города Брянска. Серебряные награды достались спортшколе «Олимп» посёлка Локоть. Замкнула тройку лидеров Карачевская спортшкола.

