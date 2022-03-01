Социальный кодекс создали в Брянской области

Документ упростит взаимоотношения власти и общества в социальной сфере.

В Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы по разработке Социального кодекса Брянской области. В нём участвовали директор и преподаватели вуза, а также представители Общественной палаты Брянской области.

В социальном кодексе обобщили опыт социальной поддержки в регионе. Документ упростит взаимоотношения власти и общества в социальной сфере.

Проект кодекса получил окончательную редакцию. Теперь его направят на рассмотрение в областную Думу и губернатору Александру Богомазу.