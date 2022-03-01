Брянские кикбоксеры заработали восемь медалей на Первенстве ЦФО 

На спортивной базе «Концертно-зрелищного и тренировочного центра МФК Гринн» в Курске прошёл Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». На соревнования съехались 550 участников из 14 субъектов России.

Брянские кикбоксеры заработали восемь медалей.

«Золото» и звание победителя первенства ЦФО по кикбоксингу 2022 года завоевала единственная девушка в брянской команде Александра Кошелева.

Второе место занял Даниэль Геворгян. Они будут участвовать в первенстве России, которое пройдёт в апреле в Барнауле.

Бронзовыми призёрами стали ещё шесть спортсменов.