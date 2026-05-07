Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Акция «Огонь памяти» прошла в Брянске

2026, 07 мая 13:47
Акция «Огонь памяти» прошла в Брянске
Источник фото

Акция «Огонь памяти» прошла на площади Партизан в Брянске. Об этом сообщили  пресс-службе регионального парламента. 

 

Накануне на площади Партизан в городе Брянске прошла всероссийская патриотическая акция «Огонь памяти». Мероприятие посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

На площади собрались председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин, замгубернатора Виталий Свинцов, депутаты, представители общественных организаций, курсанты и юнармейцы.

Акция «Огонь памяти» проводится в десятый раз. Она охватывает 71 субъект России и 14 иностранных государств. 

Почётное право объединить Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата и Вечный огонь у мемориального памятника воинам и партизанам-освободителям Брянска было предоставили юнармейцам и председателю Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество» Александру Соболеву. После этого участники акции почтили погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. К Вечному огню возложили цветы.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские полицейские пресекли факт управления электросамокатом в состоянии опьянения
07 мая 15:34
Брянские полицейские пресекли факт управления электросамокатом в состоянии опьянения
Брянские шашисты завоевали 13 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО
07 мая 14:30
Брянские шашисты завоевали 13 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО
21-летний брянец лишился мотоцикла за повторное нетрезвое вождение
07 мая 13:09
21-летний брянец лишился мотоцикла за повторное нетрезвое вождение

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15095) брянск (6939) ДТП (2744) ГИБДД (2295) прокуратура (2096) уголовное дело (2048) Александр Богомаз (1988) суд (1790) авария (1657) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1064)