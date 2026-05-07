Акция «Огонь памяти» прошла в Брянске

2026, 07 мая 13:47

Акция «Огонь памяти» прошла на площади Партизан в Брянске. Об этом сообщили пресс-службе регионального парламента.

Накануне на площади Партизан в городе Брянске прошла всероссийская патриотическая акция «Огонь памяти». Мероприятие посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На площади собрались председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин, замгубернатора Виталий Свинцов, депутаты, представители общественных организаций, курсанты и юнармейцы.

Акция «Огонь памяти» проводится в десятый раз. Она охватывает 71 субъект России и 14 иностранных государств.

Почётное право объединить Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата и Вечный огонь у мемориального памятника воинам и партизанам-освободителям Брянска было предоставили юнармейцам и председателю Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество» Александру Соболеву. После этого участники акции почтили погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. К Вечному огню возложили цветы.