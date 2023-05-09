Актёры брянского ТЮЗа поздравили блокадницу с Днём Победы

Актёры брянского ТЮЗа поздравили блокадницу Людмилу Недзведскую с Днём Победы.

Концерт-спектакль прошёл во дворе дома ветерана труда, блокадницы, жительницы Брянска Людмилы Сергеевны Недзведской. Его подготовили актёры Брянского театра юного зрителя.

Концерт начался вальсом под песню песни «Тучи в голубом» в исполнении актрисы Ольги Пахомовой. Вальс сменился стихами, а потом в исполнении артиста Артура Леонтьева грянула «Смуглянка». Затем Павел Пьянов и Денис Левант прочли отрывки из поэмы «Василий Тёркин». Финальную песню «День Победы» пел весь двор.

В 1941 году Людмиле Недзведской было пять лет. Она потеряла отца и 9-месячную сестру. Мама Людмилы отвела маленькую дочь в детский сад и попала под бомбёжку по пути на работу. Очень скоро ленинградский детский сад стал детдомом. После прорыва блокады Ленинграда девочка попала на Урал. А потом её нашли родственники из Брянска. Людмила Недзведская после окончания педуниверситета 34 года преподавала химию в брянской школе №26.