Антонину Катянину переизбрали на должность президента Брянской торгово-промышленной палаты

В Брянске прошла IX конференция Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области». В ней приняли участие губернатор региона Александр Богомаз и председатель облдумы Валентин Суббот.

«Брянская торгово-промышленная палата проводит системную работу по развитию экономического потенциала региона. В прошлом году при участии Палаты был внедрен Региональный инвестиционный стандарт. Палата поддержала 13 масштабных инвестиционных проектов ведущих промышленных предприятий региона на общую сумму более 3,4 млрд рублей». – подчеркнул Александр Богомаз.

Президент Брянской торгово-промышленной палаты Антонина Катянина подвела итоги действия организации, а также рассказала о приоритетных направлениях работы на 2024-2029 годы.

После этого на конференции прошли президента Союза «Брянская торгово-промышленная палата». На эту должность повторно избрали Антонину Катянину.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали Брянская ТПП и Брянская областная ассоциация промышленников и предпринимателей – Региональным объединением работодателей.