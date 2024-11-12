БАРС – Брянск стал школой победителей

О работе по подготовке добровольцев рассказали в соцсетях формирования «БАРС – Брянск».

Каждый день в ряды отряда вступают новобранцы. Они сразу же начинают подготовку. На полигоне одновременно тренируются новички и те, кто почти готов к боевым дежурствам.

«БАРС – Брянск постепенно превращается если и не в университет спецназа, то уж в постоянно действующую школу победителей», — подчеркнули в отряде.