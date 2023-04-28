Гараж и дом повреждены при атаке беспилотника в Суземском районе. О происшествии в своих соцсетях сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз

«Сегодня ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район. Пострадавших нет. Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы», – уточнил глава региона.