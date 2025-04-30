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Благотворительный фонд «Экосфера» провел зоосубботник в Брянске

2025, 30 апреля 16:52 Лента новостей
Благотворительный фонд «Экосфера» провел зоосубботник в Брянске
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Для обитателей «Дома с хвостиками» прошёл день, который сделал их жизнь лучше

Этот весенний день для животных, которые живут в приюте «Дом с хвостиками» стал немного теплее. Потому что к ним в гости пришли активисты фонда «Экосферы», чтобы поделиться своим теплом и заботой.

— Активисты и волонтёры фонда стали участниками зоосубботника, — рассказывает координатор акции Евгения Ефремкина, — и этот день стал не просто о уборке, а о любви, внимании и желании сделать мир лучше, хотя бы в одном маленьком, но очень важном месте.

Во время субботника участники навели порядок на территории приюта: разобрали завалы и вывезли мусор, подмели дорожки и ухаживали за зелёными зонами, обустроили кошачьи «апартаменты», привезли корм, угощения и, конечно же, подарили питомцам много ласки.

Благотворительный фонд «Экосфера» провел зоосубботник в Брянске

Каждое поглаживание, каждое угощение — это не просто помощь, а забота, которую животные запоминают. Их благодарные глаза говорят больше любых слов.

 

— Мы приехали помочь, и это было важно не только для животных, но и для нас. Мы верим, что каждый такой день делает наш город лучше, — поделились участники субботника.

Особую благодарность участники зоосубботника выразили и тем, кто присоединился и помог — кто-то физически, кто-то морально, а кто-то материально и ресурсно. Без общего участия выполненный объём работы был бы невозможен.

— В сегодняшней жизни очень много жёсткости и жестокости. Вы подарили чистоту, душевное спокойствие и уют не только тем, кто живёт в приюте для животных, но всему миру. Вы принесли в мир частичку своего добра, а значит, вокруг нас стало лучше, добрее, светлее.  Благодарим всех, кто пришёл! Мы все вместе можем сделать мир лучше, один шаг за раз – главное не стоять на месте, а постоянно двигаться, развиваться в правильном направлении. И вместе мы достигнем поставленной цели, — уверены брянские друзья животных.

 

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