Бойцам брянского батальона «Пересвет» передали автомобиль

Гуманитарную помощь доставил вице-мэр Брянска Сергей Антошин бойцам брянского батальона «Пересвет». Об этом сообщили в оперштабе Брянской области со ссылкой на телеграм-канал Readovka.

В зону спецоперации из Брянской области прибыла очередная партия гуманитарной помощи. В Луганск доставили три тысячи тонн картошки для мирных жителей. Первый заммэра Сергей Антошин также приехал в 51-ый брянский разведбатальон «Пересвет». Военным привезли новый УАЗ, экипировку и медикаменты.

Бойцы провели урок стрельбы. Также они рассказали про срочные нужды, которые Антошин пообещал исполнить.

«Вы сами слышали их настрой: «Работайте, братья. Мы все сделаем для победы!». Никто не плакал, не канючил. А наоборот: «Все хорошо, нам все хватает». Видно, что это настоящие мужчины, мужчины своего Отечества», — подчеркнул Сергей Антошин.

В следующую поездку бойцам доставят новый УАЗ Патриот пикап.