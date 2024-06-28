Вице-мэр Брянска обеспечил путевкой в санаторий пострадавшую от дебоширов водителя

Вице-мэр Брянска обеспечил путевкой в санаторий водителя троллейбуса, пострадавшую от нападения дебоширов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Инцидент в троллейбусе в областном центре получил логичное продолжение. Напомним, 26 июня утром двое пассажиров, отказавшиеся платить за проезд, напали на водителя. Дебоширившая в транспорте женщину привлекли к административной ответственности и задержали на четверо суток. Она стала фигурантом уголовного дела по статьям «Угроза убийством» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Её спутник задержан на 10 суток.

Первый заместитель главы администрации Брянска Сергей Антошин обеспечил пострадавшую водителя троллейбуса путевкой в санаторий. Летом женщина отдохнёт в Жуковском оздоровительном комплексе. А от троллейбусного предприятия она получит премию.