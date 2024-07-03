В Брянске реконструируют набережную по государственной программе

В Брянске реконструируют набережную вдоль Десны по государственной программе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На расширенном заседании в Совете Федерации сенаторы поддержали предложение о втором этапе реконструкции набережной в Брянске. Проект планируют включить в государственную программу.
«Я очень благодарен Александру Богомазу за то, что он поднял этот вопрос в Совете Федерации. Губернатор всегда поддерживает тех, кто работает. Только вместе у нас получится решать задачи на благо Брянска и его жителей!» — подчеркнул первый заместитель главы администрации Сергей Антошин.
Вице-мэр настаивал на необходимости закончить реконструкцию набережной с начала вступления в должность. В 2018 году в порядок привели около 200 метров берега реки Десны от понтонного моста в сторону Фокинского района. Сергей Антошин настоял на создании проекта по благоустройству территории вдоль реки от отеля «Мегаполис» до Чёрного моста.
«Лестница на бульваре Гагарина, Славянская площадь, Семеновский сквер, теперь – набережная, благоустроенная до Чёрного моста. Всё это в комплексе станет красивым общественным пространством. Ну чем не отличный подарок губернатора городу? В Брянске набережная будет современной, культурно-развлекательной», — подчеркнул Сергей Антошин.
В настоящее время специалисты проводят геологические исследования берега Десны. При создании проекта набережной учли пожелания жителей.
03.07.2024 12:20
День мужества и героизма
В Смоленске отметили День ветеранов боевых действий. Праздник неофициальный, но значимый для очень многих. Более двух миллионов человек прошли горячие точки в нашей стране и за рубежом: Афганистан, чеченские кампании, Сирия… Сегодня – СВО, где наши воины каждый день проявляют мужество и героизм. В Смоленске памятная акция прошла в Сквере Памяти воинов-интернацио-налистов. С приветственным словом к участникам обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.
03.07.2024 12:18
В официальном статусе
Смоленская областная Дума и Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея заключили Соглашение о сотрудничестве. Давнее сотрудничество двух регионов приобрело официально закрепленный статус – на минувшей неделе в столице региона подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом-Хасэ Республики Адыгея и Смоленской областной Думой. Свои подписи под документом поставили спикер облдумы Игорь Ляхов и руководитель Госсовета Владимир Нарожный. На церемонии присутствовали представители депутатского корпуса
03.07.2024 12:16
Витебские договорённости
Как регион развивает сотрудничество с Белоруссией? Прошедший в конце июня в Витебске IX Форум регионов Белоруссии и России красноречиво показал, что союзная интеграция выходит на новый уровень. И здесь активная роль принадлежит именно регионам. О важности и значимости мероприятия говорит тот факт, что к его участникам по видеосвязи обратились президенты двух государств Владимир Путин и
03.07.2024 12:14
Обновить и заменить
В Москве 1 июля прошёл первый форум «Строим Россию!», в пленарном заседании которого приняли участие глава Минстроя России Ирек Файзуллин, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также представители регионов, Совета Федерации и ДОМ.РФ. Предложения по развитию инфраструктуры и жилищного строительства участникам заседания представил губернатор Василий Анохин. «Сегодня в стране и у нас
03.07.2024 12:12
В процессе производства
Комплексное развитие смоленского машиностроения обсудили во время рабочей встречи в Смоленске губернатор Василий Анохин и член бюро правления Союза машиностроителей России, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Одна из тем встречи – это размещение новых производств в индустриальных парках «Феникс» и «Сафоново», особой экономической зоне «Стабна». По словам Василия Анохина, в планах –
03.07.2024 12:11
Прочные связи
Давнее сотрудничество двух регионов обрело официальный статус. На минувшей неделе в регионе состоялось подписание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея и Смоленской областной Думой. Свои подписи под документом поставили спикер облдумы Игорь Ляхов и руководитель Госсовета Владимир Нарожный. На церемонии присутствовали представители депутатского корпуса законодательного собрания Смоленщины, а также их