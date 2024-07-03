В Брянске реконструируют набережную по государственной программе

В Брянске реконструируют набережную вдоль Десны по государственной программе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На расширенном заседании в Совете Федерации сенаторы поддержали предложение о втором этапе реконструкции набережной в Брянске. Проект планируют включить в государственную программу.

«Я очень благодарен Александру Богомазу за то, что он поднял этот вопрос в Совете Федерации. Губернатор всегда поддерживает тех, кто работает. Только вместе у нас получится решать задачи на благо Брянска и его жителей!» — подчеркнул первый заместитель главы администрации Сергей Антошин.

Вице-мэр настаивал на необходимости закончить реконструкцию набережной с начала вступления в должность. В 2018 году в порядок привели около 200 метров берега реки Десны от понтонного моста в сторону Фокинского района. Сергей Антошин настоял на создании проекта по благоустройству территории вдоль реки от отеля «Мегаполис» до Чёрного моста.

«Лестница на бульваре Гагарина, Славянская площадь, Семеновский сквер, теперь – набережная, благоустроенная до Чёрного моста. Всё это в комплексе станет красивым общественным пространством. Ну чем не отличный подарок губернатора городу? В Брянске набережная будет современной, культурно-развлекательной», — подчеркнул Сергей Антошин.

В настоящее время специалисты проводят геологические исследования берега Десны. При создании проекта набережной учли пожелания жителей.