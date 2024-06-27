Вице-мэр Брянска проверил ход ремонта воинского мемориала

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин проверил ход ремонта воинского мемориала в Бежицком районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первый заместитель главы Брянской администрации Сергей Антошин проверил ход ремонта воинского мемориала на улице Почтовой в Бежицком районе. Работы проводит компания «СтройсервисТрейд».

Специалисты в настоящее время укладывают плитку, монтируют металлический каркас и мемориальные плиты. Каждую памятную табличку крепят на четыре специальных скрытых элемента.

Работы по освещению и электроснабжению подрядчик уже закончил. Теперь здесь можно подключать аппаратуру во время мероприятий.

«Это знаковое место для Бежицы. Здесь проходят самые важные патриотические мероприятия. Собираются коллективы: школьники, студенты, работающая молодежь, пенсионеры. И уже сейчас мемориальная зона выглядит совсем по-другому. Это будет наш вклад в увековечивание памяти героев, которые отдали свою жизнь за освобождение Брянской области», — отметил Сергей Антошин.

Ремонт должны закончить до 30 сентября. Вице-мэр попросил подрядчика справиться ко Дню города.