Более 40 машин убирают Брянск от снега

Более 40 машин ликвидируют последствия снегопада в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации

Круглосуточно специалисты дорожного управления расчищают улицы Брянска от снега и льда. Работает в городе 22 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов, шесть погрузчиков и шесть самосвалов. Кроме того, несколько десятков специалистов дорожного управления убирают пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

В первую очередь убирают дороги с высокой интенсивностью движения. За субботу дорожники потратили свыше 850 кубометров пескосоляной смеси для предотвращения гололёда.