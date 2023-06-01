Более 70 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства

Более 70 тысячи жителей Брянска проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год. Об этом сообщили в городской администрации.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства завершилось 31 мая. Оно длилось полтора месяца.

В Брянске лидером голосования стал проект благоустройства территории, прилегающей к воинскому мемориалу по ул. Почтовой. Его выбрали более 23 800 человека. На втором месте оказалась зона отдыха за ГДК Володарского района , а на третьем – Липовая аллея.