Более 700 самбистов приедут в Брянск на чемпионат России

Более 700 самбистов из 73-х регионов приедут в марте в Брянск на чемпионат России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области провёл совещание по подготовке к чемпионату России по самбо. Соревнования впервые пройдут в Брянске в начале марта. В обсуждении участвовали капитан сборной страны по самбо Артём Осипенко и заслуженный тренер России Сергей Портнов.

«Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко соберутся более 700 спортсменов из 73 регионов нашей страны, которые будут отстаивать свое право называться сильнейшими в России!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в Брянской области самбо занимаются более 1100 человек.

«Соревнования всероссийского уровня — это отличный стимул для ребят, которые стали заниматься самбо совсем недавно, продолжать тренироваться и покорять новые вершины. Чемпионат России — это и шанс для опытных спортсменов повысить свой профессиональный уровень. Ну а для страны в целом — это новые чемпионы, которые будут прославлять Россию!» — заключил Александр Богомаз.