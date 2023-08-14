Более четырех тонн картофеля купили посетители ярмарок в Брянске

За субботу посетители ярмарок выходного дня в Брянске купили более четырех тонн картофеля. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске в минувшую субботу открылись ярмарки выходного дня. В них участвовали 96 сельхозтоваропроизводителей из 17 районов региона.

В первую торговую субботу посетители купили 4,76 тонн картофеля, 1,55 тонны томатов, 1,55 тонны зерна, 0,89 тонны огурцов, 0,71 тонны меда и 0,41 тонны яблок. Также аграрии продали на 30 тысяч рублей саженцев плодово-ягодных культур.

Ярмарки выходного дня будут работать до 26 ноября. В Советском районе они будут открыты также и по воскресеньям.

Ярмарки расположены:

— Бежицкий район: ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

— Володарский район: улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан;

— Советский район: ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»; ул. Спартаковская, о/д 125;

— Фокинский район: Проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».