Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Более двух миллиардов рублей направили на помощь пострадавшим при атаках ВСУ брянцам

2025, 28 ноября 16:26
Более двух миллиардов рублей направили на помощь пострадавшим при атаках ВСУ брянцам
Источник фото

Более двух миллиардов рублей направили на помощь пострадавшим при атаках ВСУ брянцам. Об этом рассказал на заседании облдумы губернатор Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании регионального парламента с ежегодным докладом о деятельности правительства в 2024 году  и социально-экономическом развитии в 2025 году. Глава региона рассказал о поддержке участников специальной военной операции и их семей, добровольцев, а также помощи мирным жителям пострадавших при атаках ВСУ.

«С начала СВО из областного бюджета на поддержку жителей нашей области, пострадавших со стороны вооруженных формирований Украины, направлено 2 679,6 млн рублей. Из этой суммы только в 2025 году помощь жителям оказана на общую сумму 2 179,5 млн рублей на материальную помощь пострадавшим гражданам, компенсацию причиненного вреда здоровью, пособия членам семей погибших граждан и на восстановление и приобретение поврежденного и утраченного имущества», – уточнил Александр Богомаз.

92,2 миллиона рублей направили на поддержку пострадавших при крушении моста на пассажирский состав под поселком Выгоничи, которое произошло 31 мая. Также за четыре месяца был построен новый мост взамен разрушенного.

Метки:

Читайте также

Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе
28 ноября 14:31
Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе
Объем производства продукции сельского хозяйства Брянщины превысил 137 млрд рублей в 2025 году
28 ноября 14:09
Объем производства продукции сельского хозяйства Брянщины превысил 137 млрд рублей в 2025 году
Жителя Жирятино суд отправил в колонию за госизмену
28 ноября 13:44
Жителя Жирятино суд отправил в колонию за госизмену

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13444) брянск (6659) ДТП (2615) ГИБДД (2136) прокуратура (1970) уголовное дело (1918) суд (1771) Александр Богомаз (1698) авария (1606) мчс (1419) коронавирус (1272) умвд (979)