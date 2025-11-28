Более двух миллиардов рублей направили на помощь пострадавшим при атаках ВСУ брянцам

2025, 28 ноября 16:26

Более двух миллиардов рублей направили на помощь пострадавшим при атаках ВСУ брянцам. Об этом рассказал на заседании облдумы губернатор Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании регионального парламента с ежегодным докладом о деятельности правительства в 2024 году и социально-экономическом развитии в 2025 году. Глава региона рассказал о поддержке участников специальной военной операции и их семей, добровольцев, а также помощи мирным жителям пострадавших при атаках ВСУ.

«С начала СВО из областного бюджета на поддержку жителей нашей области, пострадавших со стороны вооруженных формирований Украины, направлено 2 679,6 млн рублей. Из этой суммы только в 2025 году помощь жителям оказана на общую сумму 2 179,5 млн рублей на материальную помощь пострадавшим гражданам, компенсацию причиненного вреда здоровью, пособия членам семей погибших граждан и на восстановление и приобретение поврежденного и утраченного имущества», – уточнил Александр Богомаз.

92,2 миллиона рублей направили на поддержку пострадавших при крушении моста на пассажирский состав под поселком Выгоничи, которое произошло 31 мая. Также за четыре месяца был построен новый мост взамен разрушенного.