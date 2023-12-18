Более пяти тысяч тонн снега вывезли из Брянска

За выходные дорожники вывезли более пяти тысяч тонн снега с улиц Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожные службы Брянска в круглосуточном режиме убирать город от снега. В субботу и воскресенье улиц коммунальщики вывезли 5 070 тонн снега. также на дороги высыпали 255 кубических метров пескосоляной смеси для борьбы с гололёдом.

В понедельник уборку в городе продолжили 18 КДМ, 20 самосвалов, девять тракторов, шесть грейдеров и два снегопогрузчика «золотые ручки».