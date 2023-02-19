Более шести тысяч жителей Брянщины поучаствовали в «Лыжне России»

Более шести тысяч жителей Брянской области поучаствовали в 41-ой «Лыжне России». Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуре и спорта.

В Брянске торжественно открылась 41-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования прошли на базе спортшколы по лыжным гонкам в 10-м микрорайоне.

«Лыжами у нас занимаются более 3,5 тысячи человек. Это массовый и любимый спорт. Брянская область гордится своими воспитанниками в этой сфере», – отметил губернатор региона Александр Богомаз.

На «Лыжню России» в Брянской области зарегистрировались более шести тысяч человек. Регион принимает соревнования уже в 18-й раз. На старт вышли спортсмены не только в Брянске,но и в Новозыбкове, посёлке Тросна Жуковского муниципального округа, района Жировка города Дятьково и села Красный Колодец Брасовского района.

Победители и призеры «Лыжни России» получили медали, дипломы и кубки. Самым юным участникам соревнований исполнилось три и четыре года, а самому опытному — 84 года.