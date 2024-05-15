Более ста квартир получат дети-сироты из Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

На оперативном совещании в мэрии обсудили обеспечение жильём детей-сирот. В этом году на покупку новых квартир запланировано более 145 млн рублей.

Так, в апреле администрация заключила контракты с застройщиком «Брянская строительная компания». Подрядчик должен построить и передать брянским сиротам 45 квартир в доме по улице А. Толстого, 3–а. Сдадут его в будущем году.

Также детям-сиротам выдают жилищные сертификаты для покупки благоустроенного жилья или погашения ипотеки. В минувшем году 10 брянцев получили сертификаты на сумму более 24 млн рублей.