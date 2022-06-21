Брянцам поступают звонки с фейковой информацией о срочной эвакуации

Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Жителям Брянской области поступают звонки из разных уголков мира с записанными сообщениями о срочной эвакуации из региона. Якобы они организованы МЧС.

В оперативном штабе региона рассказали, что это сообщения лживые и не имеют отношения к государственным органам. Их цель – посеять панику