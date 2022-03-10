Брянцы 254 раза сообщили о нарушениях ПДД в полицию

В Госавтоинспекции поблагодарили жителей за активную позицию.

С начала года в дежурную часть отдела ГИБДД Брянска поступило 254 сообщения от жителей о нарушениях правил дорожного движения. 118 информаций подтвердились. Водителей привлекли к административной ответственности.

Чаще всего автомобилисты нарушали правила остановки и стоянки и проезжали на «красный». Кроме того, по сообщениям бдительных жителей Брянска, инспекторы задержали 10 пьяных водителей.

В Госавтоинспекции поблагодарили граждан за активную жизненную позицию.