Брянцы получат пенсию досрочно

График выплат изменился в связи с праздничными днями.

Отделение регионального Пенсионного фонда и «Почта России» согласовали график выплаты пенсий для пожилых брянцев в марте. Об этом рассказали в городской администрации.

Тем, кто обычно получает пенсию 6 марта, деньги выплатят 4 и 5 марта. А выплату за 8 марта произведут на день раньше.

Остальные пенсионеры получат деньги в привычный день.