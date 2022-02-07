Брянец не оплатил штрафы на 200 тысяч рублей

На водителя составили ещё 51 протокол.

Во время рейда «Должник» в Брянске сотрудники ДПС около дома № 27 на улице Фосфоритная остановили Renault Logan под управлением 33-летнего водителя. Проверка показала, что водитель не оплатил штрафы на 200 тысяч рублей. Также выяснилось, что у него закончились права.

Стражи порядка составили на автомобилиста ещё 15 протоколов за нарушения ПДД и 36 — за несвоевременную уплату штрафов. Дальше с водителем будут разбираться судебные приставы.