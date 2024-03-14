Суд оштрафовал брянского подрядчика за нарушение срока контракта
Суд оштрафовал брянского подрядчика на 570 тысяч рублей за нарушение срока контракта при ремонте моста. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Клинцовского района выявили нарушение законодательства о контрактной системе. Так, Управление автомобильных дорог Брянской области и подрядной организацией заключили контракт на капитальный ремонт моста через реку Унеча в селе Смолевичи на автомобильной дороге Клинцы — Песчанка — Субовичи. Но в установленный контрактом срок рабочие так и не завершили работы.
Директора фирмы привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 570 тысяч рублей.
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