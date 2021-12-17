Брянец похитил деньги из кассы магазина

Злоумышленник проник в помещение, пока продавец выносила мусор.

В полицию Брянска обратилась работница магазина. Женщина рассказала, что из кассы у неё пропала дневная выручка. Ущерб составил 16 200 рублей.

Сотрудница пояснила, что выносила мусор. Вернувшись через несколько минут она в дверях встретила посетителя, который покидал магазин. Позже она обнаружила вскрытую кассу и отсутствие денег.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. 39-летний житель Навлинского района уже ранее был судим за подобные кражи. Похищенные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело.