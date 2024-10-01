Брянец стал призёром чемпионата по бодибилдингу

Брянец стал бронзовым призёром чемпионата Московской области по бодибилдингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце спорта «Видное» в Подмосковье прошёл Чемпионата Московской области по бодибилдингу. На нём выступили около 300 спортсменов в 53 номинациях.

Представитель Брянской области Александр Таненков участвовал в категории «Бодибилдинг до 90кг». Он стал бронзовым призёром соревнований.