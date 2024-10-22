Брянщина победила в народном голосовании за практики по финансовой грамотности на Московском форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На Московском финансовом форуме подвели итоги народного голосования за лучшие региональные практики по финансовой грамотности. В номинации «Волонтёрские проекты» победу одержал проект: «Финансовый интенсив от волонтёрского отряда «Комета» губернаторского дворца имени Ю.А. Гагарина». Награду вручили заместителю губернатора региона Галине Петушковой.