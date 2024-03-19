Брянская делегация поучаствовала в Международной туристической выставке
Брянская делегация поучаствовала в Международной туристической выставке «Интурмаркет -2024» в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В «Экспоцентр» в Москве прошла Международная туристическая выставка «Интурмаркет» (ITM) – 2024. Все регионы представили там свои достопримечательности.
От региона в выставке участвовали представители Туристско-информационного центра Брянской области и Брянского краеведческого музея. Они рассказывали об истории пребывания царской семьи Романовых в регионе в рамках национального проекта «Императорский маршрут».
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