Брянская делегация участвует в Дне спорта на ВДНХ
Брянская делегация проводит мастер-класс на Дне спорта на ВДНХ. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
25 февраля на Международной выставке-форума «Россия» проходит тематический День спорта. От Брянской области в нём участвуют директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин, руководитель Брянского училища олимпийского резерва Алексей Солонкин, тренер спортшколы имени В.Д. Самотесова Мария Притолюк, заслуженный мастер спорта России по рукопашному бою Ольга Королева. Для посетителей на стенде региона проходит спортивные активности, мастер классы, деловые и встречи.
Читайте также
Новости регионов
Переселение и передвижение
На прошлой неделе в Смоленской области с рабочим визитом побывал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов. Вместе с губернатором Василием Анохиным гость осмотрел ряд объектов в Вязьме и Смоленске для оценки результатов применения инструментов развития Правительства России и перспектив для запуска новых проектов. «Благодаря инструментам развития в Смоленской области реализуется ряд проектов, которые улучшают качество жизни тысяч смолян. Ввели в эксплуатацию
Помощь по контракту
В Ярцевском районе обсудили возможности социального контракта. С жителями встретился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Тема социального контракта – важная, такая мера поддержки помогает смолянам начать или развить своё дело, повысить качество жизни. Деньги – на дело Во встрече приняли участие депутаты регионального парламента Елена Гераськова и Игорь Демьянов, глава Ярцевского района Роман Захаров, руководители профильных министерств и ведомств региона, главы