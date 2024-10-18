Брянская делегация участвует в Международном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Накануне в Уфе стартовал XII Международный форум «Россия — спортивная держава». От Брянской области в нём участвуют врио заместителя губернатора Денис Амеличев, директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин, директор училища олимпийского резерва Алексей Солонкин и руководитель региональной федерации «Баскетбол» Сергей Сиволоб.
В первый день форума во Дворце борьбы прошло пленарное заседание. Там выступил Президент России Владимир Путин. На заседании обсудили реализацию Стратегии-2030, развитие межгосударственного сотрудничества, инновационные виды спорта и духовное воспитание спортсменов.
16.10.2024 11:10
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
16.10.2024 11:08
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
16.10.2024 11:07
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во