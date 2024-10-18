Брянская делегация участвует в Международном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в Уфе стартовал XII Международный форум «Россия — спортивная держава». От Брянской области в нём участвуют врио заместителя губернатора Денис Амеличев, директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин, директор училища олимпийского резерва Алексей Солонкин и руководитель региональной федерации «Баскетбол» Сергей Сиволоб.

В первый день форума во Дворце борьбы прошло пленарное заседание. Там выступил Президент России Владимир Путин. На заседании обсудили реализацию Стратегии-2030, развитие межгосударственного сотрудничества, инновационные виды спорта и духовное воспитание спортсменов.