Брянская область получила 86 медалей на агропромышленной выставке

Предприятия Брянской области завоевали 86 медалей в на 24-й Российской агропромышленной выставке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На 24-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2022» Брянская область представила коллективную экспозицию. В ней участвовали более 80 предприятий. За вклад в развитие выставки региональное правительство получило Гран-при.

Также предприятия участвовали в конкурсах, организованных в рамках выставки. Брянские организации получили 86 медалей: 61 золотую, 15 серебряных и 10 бронзовых.

В прошлом году брянские предприятия за продукцию и научные разработки получили 79 медалей, в том числе 52 — золотые.