Брянская область получит более 550 млн рублей на производство масличных культур

Более 550 млн рублей получит Брянская область из федерального бюджета на производство масличных культур. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» Правительство России выделит 4,8 млрд рублей на производство масличных культур. Такое предложение внесли специалисты Минсельхоза России. На эти деньги планируют простимулировать производство не менее 1,7 млн тонн масличных культур.

Средства распределят между 43 регионами страны. В их число вошла и Брянская область. Регион получит 550,6 млн рублей.

Деньги передадут предприятиям и предпринимателям, которые занимаются выращиванием масличных культур и их переработкой. Аграрии смогут сохранить рентабельность производства и смягчить последствия ограничений, а также купить семена и удобрения на следующий сезон.