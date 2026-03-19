Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

2026, 19 марта 18:00
Источник фото

Брянская область получит из федерального бюджета деньги на выплату компенсаций за утраченное жильё. Об этом сообщили в своих соцсетях губернатор региона Александр богомаз. 

 

В четверг премьер министр Михаил Мишустин провёл совещание с вице-премьерами. Речь шла о поддержке приграничных территорий. Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении почти семи миллиардов рублей на выплату компенсаций за утраченное жильё жителям Брянской и Курской областей. 

Губернатор Брянской области в своих соцсетях поблагодарил президента России и председателя Правительства РФ за важное решение.

«Самое главное, что граждане, которые лишились своих домов, не остались без внимания государства и получили возможность приобрести или построить себе новое жилье. Спасибо от жителей нашего приграничного региона за всестороннюю поддержку!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14541) брянск (6861) ДТП (2700) ГИБДД (2238) прокуратура (2054) уголовное дело (2017) Александр Богомаз (1904) суд (1786) авария (1646) мчс (1507) коронавирус (1272) умвд (1048)