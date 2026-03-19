2026, 19 марта 18:00

Брянская область получит из федерального бюджета деньги на выплату компенсаций за утраченное жильё. Об этом сообщили в своих соцсетях губернатор региона Александр богомаз.

В четверг премьер министр Михаил Мишустин провёл совещание с вице-премьерами. Речь шла о поддержке приграничных территорий. Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении почти семи миллиардов рублей на выплату компенсаций за утраченное жильё жителям Брянской и Курской областей.

Губернатор Брянской области в своих соцсетях поблагодарил президента России и председателя Правительства РФ за важное решение.

«Самое главное, что граждане, которые лишились своих домов, не остались без внимания государства и получили возможность приобрести или построить себе новое жилье. Спасибо от жителей нашего приграничного региона за всестороннюю поддержку!» – подчеркнул Александр Богомаз.