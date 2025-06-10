Брянская область участвует в международном туристическом форуме на ВДНХ. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На ВДНХ в Москве стартовал международном туристическом форуме «Путешествуй!». В его рамках форума для представителей власти, а также первый в России туристический Фестиваль для путешественников.

Участие в мероприятии принимает и Брянская область. На стенде региона презентуют туристический потенциал и богатое культурное наследие.