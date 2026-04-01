Полицейские в Брянске раскрыли кражу шоколада из магазина

2026, 01 апреля 11:13

Полицейские в Брянске раскрыли кражу шоколада из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина в Советском районе города Брянска. За несколько дней из торговой точки пропал шоколад различных наименований. Ущерб превысил 6700 рублей.

Полицейские выяснили, что к совершению преступлений причастен 51-летний житель областного центра. Подозреваемого стражи порядка задержали. Фигурант признался, что свою добычу он съедал сам и угощал знакомых.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».