Брянские полиатлонисты стали третьими на Кубке России

2026, 31 марта 13:15

Брянские полиатлонисты стали третьими на Кубке России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Калуга прошёл первый этап Кубка России по полиатлону в дисциплине «троеборье с бегом». В соревнованиях участвовали спортсмены Калужской, Брянской, Кировской, Вологодской, Рязанской, Омской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и республики Башкортостан.

В личном первенстве среди мужчин первым стал брянец Максим Подтыкайлов. Он опередил соперников из Краснодарского края и Вологодской области.

В командном первенстве Брянская область заняла третье место. В лидеры вышли спортсмены Калужской области и Москвы.