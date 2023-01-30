Брянская певица сочинила песню о Родине

Брянская певица ИванкА сочинила и презентовала песню о Родине. О премьере она сообщила в своих соцсетях.

Брянская певица ИванкА сочинила новую песню. Композицию под названием «Мы будем жить» автор исполнила вместе с образцовым коллективом «Калинушка» и фольклорным ансамблем «Семеюшка». Премьера состоялась на страницы автора во ВКонтакте.

«В жизни каждого человека есть святое слово — РОДИНА. Она одна, единственная и неповторимая. И пусть так будет всегда.С любовью и благодарностью, верой и надеждой в светлое мирное будущее», – написала ИванкА.

Возрастные ограничения 6+