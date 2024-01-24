Брянская школьница подарила талисман Победы Президенту России
Брянская школьница Саша Антонова подарила талисман Победы Президенту России Владимиру Путину.
Во Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые» на ВДНХ принял участие Президент России Владимир Путин. Он дал старт Году семьи в России.
Глава страны встретился с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». На церемонии семилетняя Саша Антонова из Брянска подарила Владимиру Путину талисман Победы. Такие делают брянские школьники для бойцов СВО.