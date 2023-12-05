Брянская спортшкола победила на Всероссийском конкурсе

Брянская спортшкола «Сталь» победила на Всероссийском конкурсе в области цифровой трансформации сферы физической культуры. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
В Москве в рамках международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ наградили победителей III Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта. Его организовало АО «Мой спорт».
На конкурс поступило 564 заявки из 65 регионов России. В номинации «Лучшая организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» была представлена Брянская спортивная школа олимпийского резерва «Сталь». Учреждение представило на суд жюри методики вовлечения участников тренировочного процесса в работу с цифровыми технологиями. Учреждение заняло первое место.
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