Брянская спортшкола победила на Всероссийском конкурсе

Брянская спортшкола «Сталь» победила на Всероссийском конкурсе в области цифровой трансформации сферы физической культуры. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Москве в рамках международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ наградили победителей III Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта. Его организовало АО «Мой спорт».

На конкурс поступило 564 заявки из 65 регионов России. В номинации «Лучшая организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» была представлена Брянская спортивная школа олимпийского резерва «Сталь». Учреждение представило на суд жюри методики вовлечения участников тренировочного процесса в работу с цифровыми технологиями. Учреждение заняло первое место.