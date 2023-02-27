Брянская уполномоченная по правам ребенка прокомментировала введение санкций

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина прокомментировала свое попадание в санкционный список. Свой ответ она опубликовала в телеграм-канале.

Под санкции Украины попали уполномоченные по правам ребенка регионов России. В их числе и брянский омбудсмен Инна Мухина.

«Санкции введены за мою поддержку детей Донбасса и проведение специальной военной операции. Безусловно я не поддерживаю нацистский режим Зеленского, многолетнее беспощадное убийство на Донбассе мирных граждан, включая ни в чем не повинных детей, потому открыто высказываю свое мнение», – отметила Инна Мухина.

Брянская уполномоченная подчеркнула, что её задача – защищать детей всеми законными способами, а в зоне особого внимания находятся дети-сироты и семьи с Донбасса и Украины.

«Совместно с правительством региона, заинтересованными ведомствами, неравнодушными жителями оказываем всестороннюю помощь братскому народу по зову сердца и крови.

Я уверена, со временем к власти на Украине придут благоразумные люди, заботящиеся о своем народе, своей стране.Сейчас нам надо поддержать нашего Президента, наших ребят на боевой, наших соотечественников», – заключила Инна Мухина.