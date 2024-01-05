Брянский детский омбудсмен поддержала Владимира Путина на выборах Президента РФ
Детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах Президента России. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина отдала голос в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России.
«Страну должен возглавлять сильный духом человек, образованный, мудрый, сдержанный, имеющий масштабное мышление, управленческий опыт и надежную команду единомышленников», – подчеркнула Инна Мухина.