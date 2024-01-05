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Брянский детский омбудсмен поддержала Владимира Путина на выборах Президента РФ

2024, 05 января 14:22 Лента новостей
Брянский детский омбудсмен поддержала Владимира Путина на выборах Президента РФ
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Детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах Президента России. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина отдала голос в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России.

«Страну должен возглавлять сильный духом человек, образованный, мудрый, сдержанный, имеющий масштабное мышление, управленческий опыт и надежную команду единомышленников», – подчеркнула Инна Мухина.

 

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