В Брянске прошёл праздник для семей из Донбасса и Украины

В Брянске прошёл праздник ко Дню защиты детей для семей из Донбасса и Украины. Об этом сообщила в своих соцсетях Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.
Накануне Международного дня защиты детей в пункте временного размещения граждан, прибывших из Донбасса и Украины, в Брянске прошёл праздник. Мероприятие организовали Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина,общественный Совет отцов при детском омбудсмене региона, представители вузов, студенты и волонтёры.
В спортивно-развлекательной программе приняли участие 36 детей с родителями. Они участвовали в эстафетах и мастер-класса, а также в конкурсе рисунка на асфальте «Моя семья». Все ребята получили сладкие подарки.
«Поздравила ребят с окончанием учебного года, наступающим Днем защиты детей и летними каникулами. Теплые слова в адрес детей также прозвучали от ректора БГИТУ Валерия Егорушкина, представителей Совета отцов Александра Афонина и Алексея Солонкина, руководителя Центра добровольческих инициатив Екатерины Гришановой», – уточнила Инна Мухина.
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