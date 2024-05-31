В Брянске прошёл праздник для семей из Донбасса и Украины

В Брянске прошёл праздник ко Дню защиты детей для семей из Донбасса и Украины. Об этом сообщила в своих соцсетях Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Накануне Международного дня защиты детей в пункте временного размещения граждан, прибывших из Донбасса и Украины, в Брянске прошёл праздник. Мероприятие организовали Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина,общественный Совет отцов при детском омбудсмене региона, представители вузов, студенты и волонтёры.

В спортивно-развлекательной программе приняли участие 36 детей с родителями. Они участвовали в эстафетах и мастер-класса, а также в конкурсе рисунка на асфальте «Моя семья». Все ребята получили сладкие подарки.

«Поздравила ребят с окончанием учебного года, наступающим Днем защиты детей и летними каникулами. Теплые слова в адрес детей также прозвучали от ректора БГИТУ Валерия Егорушкина, представителей Совета отцов Александра Афонина и Алексея Солонкина, руководителя Центра добровольческих инициатив Екатерины Гришановой», – уточнила Инна Мухина.