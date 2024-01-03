Омбудсмен Инна Мухина и брянские следователи поздравили воспитанников дома ребёнка

Сотрудники регионального следственного управления и Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина поздравили с Новым годом малышей из специализированного Дома ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянские следователи вместе с Уполномоченным по правам ребёнка в Брянской области Инной Мухиной посетили подшефный Карачевский специализированный Дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики.

«В настоящее время в учреждении находится 31 малыш, в том числе 14 паллиативных деток и 2 ребенка, оставшихся без попечения роди­телей», – уточнила Инна Мухина.

Детский омбудсмен и председатель Совета отцов, старший помощником руководителя регионального СУ СК Александр Афонин привезли адресные подарки малышам, а также кухонную технику, несколько ящиков с игрушками, средствами самообучения и развития детей.