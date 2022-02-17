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Брянская женская сборная стала третьей на Чемпионате России по пауэрлифтингу

2022, 17 февраля 11:01 Лента новостей
Брянская женская сборная стала третьей на Чемпионате России по пауэрлифтингу
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Спортсменки заняли весь пьедестал.

В Москве завершился Чемпионат России по пауэрлифтингу (жиму) среди женщин.

Сборная региона в командном зачёте получила «бронзу».

Успех команды определили результаты выступлений трёх спортсменок. Воспитанницы Суземской детско-юношеской спортивной школы Галина Любезная и Екатерина Баранова заняли первое и второе место. Третью ступень пьедестала заняла Мария Гулидова из Климово.

Брянская женская сборная стала третьей на Чемпионате России по пауэрлифтингу

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