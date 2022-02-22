Брянские чиновники не обеспечили лекарством ребёнка-инвалида

Прокуратура направила иск в суд на региональный департамент здравоохранения.

В прокуратуру Советского района Брянска обратилась мать ребёнка-инвалида. Она сообщила, что ребёнка не обеспечили необходимым лекарством. Препарат требовался срочно, и семья купила его самостоятельно.

Прокурор предъявил в суд иск о взыскании с регионального департамента здравоохранения в пользу родителей ребёнка-инвалида более 30 тысяч рублей, которые законные представители потратили на покупку лекарства. Исковое заявление рассматривает Советский районный суд.