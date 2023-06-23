Брянские дети-сироты получат сертификаты на квартиру

На заседании Брянской областной Думы внесли изменения законы об обеспечении жильем детей-сирот. Сейчас в квартирах нуждаются 2019 человек.

«За последние восемь лет на приобретение жилья для детей-сирот было выделено более 3,5 млрд рублей и приобретено 2239 квартир, из них 1448 — на первичном рынке жилья, и с каждым годом объем денежных средств на эти цели увеличивается. В 2022 году было выделено 646,6 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году. При этом сумма средств областного бюджета (563,8 млн рублей) в семь раз больше, чем финансирование из федерального бюджета (82,8 млн рублей). На этот год предусмотрено 671 млн рублей, из них 585 млн рублей — областной бюджет», – отметил губернатор Александр Богомаз.

Теперь детям-сиротам будут выдавать сертификаты на покупку жилья или на погашение ипотеки. Их смогут получить 594 человек.

«Сумма сертификата будет для всех одинаковой — более 2 млн рублей, размер зависит от цены за квадратный метр, установленной для региона Минстроем. Получить выплату смогут дети-сироты, которые достигли 21 года и состоят на учете нуждающихся в предоставлении жилья», – уточнил глава региона.