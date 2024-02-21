Брянские инспекторы помогли водителю вытащить из снега машину

Брянские инспекторы ГИБДД помогли водителю вытащить из снежного плена машину. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Брянска Роман Бондарев и Александр Разуваев 14 февраля 2024 года несли службу. К ним обратился мужчина и рассказал, что на улице Абашева его автомобиль «ВАЗ-2115» съехал в кювет. Вытащить транспорт из снежного плена самостоятельно водитель не смог.

Инспекторам самостоятельно вызволить транспорт не удалось. Они остановили «УАЗ» и попросили помощи у водителя. Все вместе они вернули «ВАЗ» на проезжую часть. Владелец поблагодарил автоинспекторов и водителя УАЗа, а также разместил пост с благодарностью в соцсетях.